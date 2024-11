POL-ESW: Pressebericht 11.11.2024 (2)

Polizei Eschwege

Pressebericht 11.11.2024

Eschwege

Polizei Eschwege

Einbruch in Büroräume; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 07.30 Uhr sind Unbekannte in der Niederhoner Straße bei einem dort ansässigen Gewerbebetrieb in die Büroräumlichkeiten eingebrochen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf, verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchsuchten anschließend das dortige Mobiliar nach Wertsachen. Geklaut wurden neben einem geringen Bargeldbetrag zwei Hilti-Maschinen, ein i-Phone und Silikon-Kartuschen. Der Stehlwert wird mit 1300 Euro angegeben. Entstandener Sachschaden beziffert sich auf 1000 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Radmuttern an Pkw gelockert; Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in Straßenverkehr und sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau zur Anzeige gebracht wurde jetzt ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Demnach haben Unbekannte in Walburg in der Straße "Zum Walberg" die Radmuttern an einem braunen Hyundai Tucson an allen vier Reifen mutwillig gelockert. Eine Radmutter war bereits verloren gegangen. Ereignet hat sich die Tat letzte Wochen zwischen Mittwoch und Donnerstag. Im Zuge der Anzeigenerstattung teilte der Geschädigte einen gleichgelagerten Vorfall an identischer Tatörtlichkeit und dem gleichen Pkw mit, der sich bereits Ende Oktober (Feststellzeit 30.10.2024) ereignet hatte. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

