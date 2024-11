Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.11.24 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Sprinter

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein dort geparkter Mercedes Sprinter auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt. Der Täter konnte bei der Tatausführung beobachtet und daraufhin ermittelt werden. Demnach handelt es sich um einen 85-Jährigen aus Wanfried. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau wurde in der vergangenen Nacht die Außenfassade des Schulgebäudes mit Graffiti mit politischem Hintergrund besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Düngemittel

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Hermannröder Straße in Marzhausen. Zunächst versuchten die unbekannten Täter eine Tür einer Lagerhalle aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nachdem ein Fenster eingeschlagen wurde, gelangen die Täter in die Lagerhalle und entwendeten aus einem Überseecontainer Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 18.000 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

