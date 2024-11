Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.11.24

Eschwege (ots)

Außenspiegel beschädigt

Um 10:10 Uhr befuhr heute Vormittag ein 27-Jähriger aus Bürgel mit einem Sprinter die "Neustadt" in Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Kombi, wodurch die Außenspiegel beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Pkw mit Fahrertür beschädigt

Um 18:45 Uhr öffnete gestern Abend ein 19-Jähriger aus Hamm auf dem Parkdeck "Woolworth" in Eschwege die Fahrertür und beschädigte dabei einen nebenstehenden Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Wildunfall

Um 21:25 Uhr befuhr am gestrigen Mittwochabend ein 19-jähriger Eschweger mit einem Pkw die L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der den Aufprall nicht überlebte. Am Auto des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Versuchter Diebstahl in Schule

Um 10:43 Uhr wurde gestern Vormittag eine männliche Person dabei erwischt, wie er im Sekretariat der Grundschule in Waldkappel die Handtasche einer Lehrkraft durchsuchte. Als die Geschädigte den Täter zur Rede stellen wollte, ergriff dieser ohne Beute die Flucht, worauf er zunächst verfolgt wurde. Da an diesem Vormittag auch die Polizeibeamten der Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Werra-Meißner im Zusammenhang mit der Fahrradausbildung anwesend waren, wurde diese ebenfalls informiert. Ihnen gelang es dann den Tatverdächtigen, der sich hinter einem Anhänger versteckt hatte, anzusprechen und vorläufig festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 46-Jährigen aus Kassel, der nach Feststellung der Identität wieder entlassen wurde. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahl wurde erstattet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 17-Jähriger aus Helsa mit einem Leichtkraftrad die L 3225 zwischen Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau. Bei der Fahrt verlor er kurz die Kontrolle und kam dadurch mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 17-Jährige eine Fraktur zu, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste; am Krad entstand Sachschaden.

Unfallfluchten

Um 09:58 Uhr befuhr gestern Morgen ein 46-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau stadtauswärts. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein entgegenkommendes Fahrzeug in die Spangenberg Straße abzubiegen und nahm dabei dem 46-Jährigen die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 46-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus, wodurch er sich den vorderen rechten Reifen am dortigen Bordstein beschädigte. Zudem wurde noch ein Leitpfosten angefahren. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen mit "HX-Kennzeichen" gehandelt haben. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Quenteler Straße in Fürstenhagen gemeldet. Um 07:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein Lkw in Richtung Quentel. In Höhe Haus-Nr. 28 überfuhr der Lkw die dortige Verkehrsinsel, wodurch die komplette Beschilderung beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 05.11.24, 17:00 Uhr und dem 06.11.24, 08:00 Uhr wurde in der Straße "An den Steinländern" in Rommerode aus einem unverschlossenen Pkw Bargeld in Höhe von ca. 40 EUR aus einer Geldbörse entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Mit Kran gegen Brücke gefahren

Bereits am 05.11.24, um 16:30 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Lkw die B 27 von Neu-Eichenberg kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Unterrieden durchfuhr das Fahrzeug einen "Tunnelbogen" und touchierte dabei mit dem Hauptarm des geladenen Krans die Brücke. An dieser und an dem Kran entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 EUR.

Diebstahl von Bargeld

Um 12:18 Uhr betrat gestern Mittag eine unbekannte Person ein Hotel in der Straße "Warteweg" in Dohrenbach und entnahm in einem unbeobachteten Moment aus einem in diesem Moment geöffneten Wertgelass einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Bei der Tatausführung wurde der Täter durch die Geschädigte überrascht, worauf dieser mit dem Bargeld sofort die Flucht ergriff. Beschreibung: ca. 175 cm groß, normale Figur. Der Täter hat schwarze Haare und einen leicht gebräunter Teint. Er war dunkel gekleidet und sprach Englisch und Deutsch. Hinweise: 05542/93040.

