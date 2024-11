Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 06.11.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall beim Überholen mit drei Beteiligten

Am gestrigen Dienstag, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 60-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis die B249. Zwischen Frieda und Wanfried befand sich vor der Frau ein 40- Jähriger aus Treffurt mit seinem Traktor und Anhänger und hinter ihr ein 33-Jähriger aus Treffurt mit seinem PKW. Die Unfallverursacherin wollte den Traktor überholen, übersah jedoch, dass der nachfolgende PKW ebenfalls überholte und sich schon neben ihr befand. Dadurch stieß sie gegen dessen Fahrzeugseite, erschreckte sich und touchierte den Anhänger des Traktors. Der Sachschaden wird auf 18.000EUR beziffert.

Parkrempler zwischen Sattelzug und PKW

Ein aus Bulgarien stammender 43-jährige Fahrer eines Sattelzuges stieß beim Fahren aus einer Parklücke gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Der Mann befand sich am Dienstag gegen 18:20 Uhr auf dem Parkplatz parallel zur B27 zwischen Wehretal und Sontra. Der Schaden wird auf circa 1000EUR geschätzt.

Wildunfall

Um 20:35 Uhr befuhr gestern Abend eine 63-Jährige aus dem Ringgau die L3424 von Eschwege in Richtung Langenhain. Bei der Fahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am PKW wird mit ca. 2500EUR angegeben.

Streifschaden beim Vorbeifahren

Eine 84-Jährige aus Eschwege befuhr gestern um 21:53 Uhr die Jestädter Straße in aufsteigende Richtung. Beim Vorbeifahren an einem geparkten PKW, streifte sie diesen aus Unachtsamkeit. Die Unfallverursacherin konnte aufgrund der Schäden an ihrem Fahrzeug die Fahrt nicht fortsetzen. Es wird eine Gesamtschadenshöhe von ca. 13.000EUR angegeben.

Polizei Sontra

PKW streift LKW

Ein 37-Jähriger aus Sontra befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr die B400 in Richtung Unhausen. Kurz nach dem Kreisel "Blinde Mühle" kam er aus Unachtsamkeit leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW, geführt durch einen 38-Jährigen aus dem Hochsauerlandkreis. Durch Splitter verletzte sich der Unfallverursacher leicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fehlanzeige

Polizei Witzenhausen

Fehlanzeige

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Weibel

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell