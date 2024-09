POL-RZ: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Ratzeburg (ots) - 06. September 2024 | Kreis Stormarn - 05.09.2024 - Bargteheide Am Abend des 05.09.2024 verunfallte ein Pkw in der Lübecker Straße in Bargteheide alleinbeteiligt. Gegen 22.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bargteheider Umland mit seinem Pkw Hyundai die Lübecker Straße aus Richtung Elmenhorst kommend in Fahrtrichtung Bargteheider Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer ...

mehr