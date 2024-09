Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw verunfallt, Fahrer unter Alkoholeinfluß

Ratzeburg (ots)

06. September 2024 | Kreis Stormarn - 05.09.2024 - Bargteheide

Am Abend des 05.09.2024 verunfallte ein Pkw in der Lübecker Straße in Bargteheide alleinbeteiligt.

Gegen 22.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bargteheider Umland mit seinem Pkw Hyundai die Lübecker Straße aus Richtung Elmenhorst kommend in Fahrtrichtung Bargteheider Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer Höhe der Einmündung Buttertwiete die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Für die eingesetzten Polizeibeamten ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein vorläufiges Ergebnis von 0,8 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, verletzt wurde er durch den Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell