LPI-EF: Nächtlicher Nachbarschaftsstreit

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einer Baustelle im Landkreis Sömmerda trieben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag ihr Unwesen. Die Unbekannten hatten den Bauzaun aufgebrochen und sich auf das Baugelände begeben. An mehreren dort abgestellten Containern hinterließen sie Beschädigungen von fast 2.000 Euro. Darüber hinaus brachen sie in einen Bauwagen ein und stahlen daraus ein Ladegerät im Wert von fast 100 Euro. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. ...

