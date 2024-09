Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfallgeschehen

Ratzeburg (ots)

05. September 2024 | Kreis Stormarn - 24.08.2024 - Stapelfeld

Bereits am 24. August 2024, gegen 21.30 Uhr ereignete sich auf der Alten Landstraße bei Stapelfeld, in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 1, Fahrtrichtung Hamburg, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Hamburger mit einem VW-T-Roc die Alte Landstraße in Stapelfeld, aus Hamburg-Rahlstedt kommend. In Höhe der Autobahnauffahrt zur A 1 Richtung Hamburg ordnete er sich zunächst auf die Abbiegespur ein. Die dort vorhandene Lichtzeichenanlage habe für seinen Abbiegevorgang Grünlicht angezeigt, so dass er bereits zur Auffahrt abbog.

Ein ihm direkt aus Braak entgegenkommender Krad-Fahrer befuhr die Alte Landstraße in Richtung Hamburg. Für den 46-Jährigen habe die vorhandene Lichtzeichenanlage ebenfalls Grünlicht angezeigt, so dass der Kradfahrer den Einmündungsbereich zur Auffahrt der A1 befuhr.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und Krad.

Der 46-Jährige Hamburger zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die ermittelnde Polizeistation Großhansdorf sucht nun Zeugen des Vorfalles, die insbesondere Angaben zu der vorhandenen Ampelschaltung geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/4565-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell