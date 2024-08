LPI-SHL: Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter die Klingelanlage, Briefkästen sowie die Hauswand und einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße in Suhl mit Sprühfarbe. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe ...

mehr