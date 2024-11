POL-ESW: Pressebericht 05.11.2024 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Schwelbrand in Fachwerkhaus; Schaden 10.000 Euro Zu einem Schwelbrand in einem leerstehenden Fachwerkhaus in Wellingerode rückten am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehren aus Abterode, Wellingerode und Weidenhausen aus. Gegen 05.30 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem betreffenden Haus in der Walrodstraße, zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss. Wie sich vor Ort ...

mehr