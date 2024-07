Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Beuren a.d.Aach, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 75-Jährige (30.06.2024)

Singen, Beuren a.d.Aach (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter eine Frau am Friedhof im Aacher Weg sexuell belästigt. Ein unbekannter Mann entblößte vor einer 75-Jährigen sein erigiertes Geschlechtsteil. Nachdem ihn die Frau verbal zurechtwies dies zu unterlassen, verließ der Mann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlank, braune, kurze Haare an den Seiten rasiert.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell