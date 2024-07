Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Exhibitionist am Waldfriedhof - Unbekannter belästigt 81-Jährige (30.06.2024)

Radolfzell (ots)

Am Sonntagmittag hat ein unbekannter Mann am Waldfriedhof Güttingen eine Seniorin belästigt. Gegen 14.45 Uhr war die 81-Jährige zu Fuß unterwegs zum Friedhof. Auf der dortigen Bank saß ein Unbekannter der sie zunächst ansprach und aufforderte sich zu ihm zu setzten. Nachdem die Frau die Aufforderung ignorierte, stand der Mann auf und lief ihr mit entblößtem Glied in der Hand hinterher. Die 81-Jährige wies ihn vehement ab, entfernte sich zügig und verständigte vom zu Hause die Polizei.

Den unbekannten Mann beschrieb die Seniorin wie folgt: etwa 30-40 Jahre alt, rundes, freundliches Gesicht, etwas beleibtere Statur, helle Haut und dunkle Haare.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

