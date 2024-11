Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.11.2024 (2)

Polizei Eschwege

Schwelbrand in Fachwerkhaus; Schaden 10.000 Euro

Zu einem Schwelbrand in einem leerstehenden Fachwerkhaus in Wellingerode rückten am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehren aus Abterode, Wellingerode und Weidenhausen aus. Gegen 05.30 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem betreffenden Haus in der Walrodstraße, zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Brand im Bereich einer Zwischendecke ausgebrochen. Durch den Abbau von mehreren Spanholzplatten gelangte die Feuerwehr schließlich an die Brandstelle und konnte dann die Brandbekämpfung aufnehmen, die bis in den Sonntagmorgen hinein andauerte. Der entstandene Schaden wird laut den Beamten der Polizei Eschwege auf etwa 10.000 Euro beziffert. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen keine vor. Nach ersten Erkenntnissen könnten Renovierungsarbeiten vom Vortag und das dabei verwendete Werkzeug (u.a. ein Flex-Gerät) den Schwelbrand durch Funkenflug herbeigeführt haben.

Einsatz der Feuerwehr in der Brückenstraße in Eschwege; Fehlalarm

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung wurden Polizei und Feuerwehr außerdem am Sonntagabend um kurz vor 19.00 Uhr nach Eschwege in die Brückenstraße entsandt. Anwohner hatten verdächtigen Rauch aus einem Wohnhaus gemeldet. Wie sich nach eingehender Begutachtung des betreffenden Gebäudes durch die Feuerwehr herausstellte, hatten Bewohner lediglich einen Kamin entzündet, wobei es dann es zu einer übermäßigen Rauchentwicklung kam. Zu Schädigungen für Personen oder Sachen kam es nicht, so dass die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr ohne weiter eingreifen zu müssen die Einsatzstelle wieder verlassen konnten.

Unfall beim Einparken

Ein 27-Jähriger aus Wanfried wollte am Samstagmittag gegen 13.27 Uhr in der Straße "Unter dem Berge" am Fahrbahnrand einparken. Dazu hielt er vor der Parklücke an. Als er dann in die Lücke rangieren wollte übersah er einen hinter ihm befindlichen Pkw, der von einer 31-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 2900 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben die Beamten der Polizei Witzenhausen gegen einen 78-jährigen Autofahrer aus Großalmerode aufgenommen. Die Beamten wurde zur Unfallaufnahme gerufen, nachdem der 78-Jährige am heutigen Montag gegen 09.27 Uhr beim Ausparken den Wagen einer 46-Jährigen aus Hohengandern beschädigt und anschließend davongefahren sein soll. Der von Zeugen beobachtete Unfall ereignete sich in der Straße "Am Eschenbornrasen". Die Unfallschäden sind noch nicht beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

