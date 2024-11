Polizei Eschwege

POL-ESW: Schussabgabe auf Scheibe einer Lichtenauer Gaststätte; Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schussabgabe auf Scheibe einer Lichtenauer Gaststätte; Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Nachdem am Abend des 22.10.2024 (Dienstag) gegen 22.37 Uhr in der Schulgasse von Hessisch Lichtenau auf die Scheibe einer Gaststätte ein Schuss abgegeben worden war, bei dem ein Sachschaden entstand, hat die Kripo in Eschwege mittlerweile einen Tatverdächtigen ermitteln können.

(siehe auch PM vom 24.10.2024, 13.25 Uhr)

Es handelt sich hierbei um einen aus Hessisch Lichtenau stammenden 60-Jährigen, der aufgrund von Hinweisen und nach entsprechenden Umfeldermittlungen als Tatverdächtiger festgestellt werden konnte.

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Gewaltkriminalität der Kripo Eschwege mitteilen, sind zwischenzeitlich auch weitere Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen erfolgt, u.a. ist dabei die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln und nach der möglichen Tatwaffe durchsucht worden.

Die mit hoher Wahrscheinlichkeit benutzte Waffe konnte im Zuge der Durchsuchung auch aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelte sich hierbei um eine zur scharfen Waffe umgebauten Schreckschusspistole, mit welcher der 60-Jährige einen Schuss auf die Glasscheibe der Gaststätte abgegeben haben soll.

Das Geschoss hatte dabei lediglich Sachschaden verursacht, die Gäste der betroffenen Gaststätte oder andere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Aufgrund der bislang bekannten Tatumstände, sind gegen den 60-Jährigen nun Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen worden. Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Motivlage, dauern an. Beim derzeitigen Erkenntnisstand ist das Motiv mit hoher Wahrscheinlichkeit privater Natur.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell