POL-ESW: Pressebericht vom 01.11.24

Fahrertür verletzt Lkw-Fahrer

Um 05:34 Uhr parkte ein 26-Jähriger aus Eschwege mit einem Lkw mit geöffneter Fahrertür im Höhenweg in Eschwege. In entgegengesetzte Richtung befuhr zu dieser Zeit ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Bus den Höhenweg. Beim Vorbeifahren an dem Lkw prallte der Außenspiegel des Busses gegen die geöffnete Fahrertür des Lkws. Die Tür schlug dadurch zu und verletzte den Lkw-Fahrer am Fuß, der zur weiterer Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Pkw mit Fahrertür beschädigt

Um 20:35 Uhr parkte gestern Abend eine 42-Jährige aus Kolkwitz mit ihrem Pkw in der Straße "Am Hegeberg" in Bad Sooden-Allendorf ein. Beim Öffnen der Fahrertür beschädigte sie die Beifahrertür eines nebenstehenden VW Passats, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 10:28 Uhr beschädigte gestern Vormittag eine 76-Jährige aus der Gemeinde Meißner beim Ausparken mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege.

Pkw-Diebstahl

Zwischen dem 30.10.24, 16:00 Uhr und dem 31.10.24, 10:00 Uhr wurde in Kammerbach, in der Straße "Zur Kalkhecke" ein schwarzer Audi A 4 Avant entwendet. Das Auto war vor dem Grundstück des Geschädigten an der Straße geparkt und wurde dort offensichtlich mittels einer "Jammer-Methode" geöffnet und gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel

Um 22:40 Uhr wurde gestern Abend in der Straße "St. Annen" in Bad Sooden-Allendorf ein 43-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht des Konsum von Betäubungsmitteln, was ein durchgeführter Test, der positiv auf Amphetamine und THC verlief, bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte heute Morgen, um 06:35 Uhr, ein 39-Jähriger aus Waldkappel, der mit einem Pkw die B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode befuhr. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Einbruch in Wohnung

Am 31.10.24 wurde zwischen 05:20 Uhr und 14:40 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Mühlweg in Hessisch Lichtenau eingebrochen. Hierzu wurde die Wohnungstür aufgehebelt, um einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

