Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird gestern aus der Grubenstraße in Grebendorf angezeigt, nachdem ein bisher flüchtiger Verkehrsteilnehmer gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. In Höhe Haus-Nr. 7 fuhr dieser über den Gehweg hinweg gegen die Betonabdeckplatten der Mauer, die dadurch auf einer Länge von ca. elf Metern gelockert wurden, wodurch Sachschaden entstand. Nach der Kollision mit der Mauer verließ der Verursacher die Unfallstelle pflichtwidrig. Hinweise: 05651/9250

Versorgungssäule aufgebrochen

Angezeigt wurde noch der Aufbruch einer Versorgungssäule am Wohnmobilstellplatz in der Straße "Klosterfreiheit" in Germerode. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 25.10.24 und dem 27.10.24. Ziel der Täter war der Münzbehälter, wodurch das Geldfach aus der Säule herausgebrochen wurde. Ob sich darin überhaupt Geld befand, ist nicht bekannt. An der Säule entstand entsprechend Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr drangen unbekannte Täter am gestrigen Mittwoch in ein Einfamilienhaus in dem Lohbachweg in Bad Sooden-Allendorf ein. Nachdem ein Fenster gewaltsam aufgehebelt wurde, begaben sich der oder die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung auf Pferdekoppel

In der Gemarkung von Grebendorf "Im Schambachtal" wurden im Bereich einer dortigen Pferdekoppel durch Unbekannte die Weidezaunpfähle herausgerissen und zerbrochen. Weiterhin wurden an einem dort abgestellten Pferdeanhänger die Radmuttern von zwei Rädern gelockert, so dass die Polizei auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Sachschaden wird mit ca. 30 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 15:49 Uhr beschädigte gestern Nachmittag eine 36-Jährige aus Spangenberg beim Rangieren mit ihrem Auto in der Friedensstraße in Hessisch Lichtenau mit ihrem Auto den Pkw eines 51-Jährigen aus Großalmerode. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell