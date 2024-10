POL-ESW: Pressebericht 29.10.2024 -2

Polizei Eschwege

Vorfahrt genommen; Schaden 5000 Euro

Eine 68-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat heute Morgen um 08.43 Uhr einem 57-jährigen Autofahrer aus Heiligenstadt die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau wollte vom Westring nach links in den Schützengraben einbiegen, den der 57-Jährige bevorrechtigt in Richtung Himmelreich befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt 5000 Euro.

Polizei Sontra

Baggerlöffel geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei Sontra ist der Diebstahl eines hochwertigen Baggerlöffels zur Anzeige gebracht worden. Der Baggerlöffel, ein sog. Harversteraufsatz, war an einer Komatsu-Arbeitsmaschine montiert, die auf einem Parkplatz an der B 27, zwischen den Abfahrten Sontra Süd und Sontra Mitte, abgestellt war. Durch unbekannte Täter wurde das Anbauteil abmontiert und geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 08.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstähle; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 16.00 Uhr haben Unbekannte von einer Viehweide in der Gemarkung "Moz" in Hundelshausen ein Weidezaungerät samt Batterie und Solarmodul gestohlen. Der Stehlwert beläuft sich auf insgesamt 550 Euro. Zur Anzeige gebracht wurde jetzt zudem der Diebstahl eines Laptops und einer Fernbedienung aus einem unverschlossenen Lagerraum im Klinikum Werra-Meißner in der Steinstraße. Diebe hatten sich hier unbemerkt zwischen Mittwoch (23.10.2024) 10.00 Uhr und Donnerstag (24.10.2024) 08.00 Uhr Zutritt verschafft und die beiden Gerätschaften im Wert von 200 Euro mitgenommen. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

