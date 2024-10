Polizei Eschwege

POL-ESW: Gemeinsame Presseerklärung der PD Werra-Meißner und der Staatsanwaltschaft in Kassel: 49-jährige Frau nach Messerangriff vorläufig festgenommen und mittlerweile in U-Haft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Witzenhausen (Kernstadt) zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 62-Jährigen. Als Tatverdächtige ist eine 49-jährige Frau zeitnah nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die 49-Jährige gegen 02.00 Uhr am Sonntagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf den 62-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer eingestochen haben. Der 62-Jährige konnte sich nach dem Angriff trotz Stichverletzungen noch selbständig ins Freie und in einen nahegelegenen Unterhaltungsbetrieb begeben, wo Passanten auf den Geschädigten aufmerksam wurden und Rettungskräfte verständigten. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der 62-Jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der unmittelbar aufgenommenen Ermittlungen konnte eine 49-jährige Tatverdächtige noch im tatortnahen Umfeld widerstandslos festgenommen und in den Polizeigewahrsam verbracht werden, wo die Frau weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wurde.

Die sich nun anschließenden Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Hintergründen der Tat, werden jetzt vom Fachkommissariat für Gewaltkriminalität der Kripo in Eschwege geführt. Laut den ermittelnden Beamten sind die Hintergründe am ehesten im privaten Bereich zu suchen, da sich beide Beteiligte schon seit Längerem kannten.

Zu den Tatvorwürfen selbst hat sich die 49-Jährige, die zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss stand, bislang nicht geäußert. Am gestrigen Montagnachmittag ist die Tatverdächtige dann einem Haftrichter vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft für die Frau anordnete.

