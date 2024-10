POL-ESW: Pressebericht 29.10.2024

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Parkrempler (1); Schaden 2200 Euro

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Meinhard-Grebendorf in der Straße "An der Schindersgasse" hat ein 85-jähriger Autofahrer aus Wanfried beim Einparken in eine Parkbucht ein geparktes Auto touchiert. Dabei entstand bei dem Verursacher ein Schaden von 1000, bei dem anderen Wagen ein Schaden von 1200 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 10.49 Uhr.

Parkrempler (2); Schaden 500 Euro

Gegen 16.32 Uhr ist am gestrigen Montag ein 53-jähriger Autofahrer aus Treffurt in der Luisenstraße in Eschwege rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren, als er vor diesem Auto auf einem Parkstreifen einparken wollte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro.

Leitpfosten touchiert und im Graben gelandet

Der Wagen einer 87-jährigen Autofahrerin aus Berkatal musste am Montag abgeschleppt werden, nachdem die Dame aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Leitpfosten kollidiert war. Da die Frau mit dem Pkw zudem im Graben gelandet war, musste der Wagen abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Der Unfall ereignete sich gegen 18.34 Uhr am Ortsausgang von Bad Sooden-Allendorf in der Straße "An den Soleteichen" / L 3239 in Fahrtrichtung Kammerbach, der Unfallschaden ist noch nicht beziffert.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Schulstraße/Ecke Knappenstraße in Sontra ist am Montag zwischen 14.40 Uhr und 16.00 Uhr ein geparkter schwarzer Porsche Carrera von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden, der zur Unfallzeit die Schulstraße bzw. die Knappenstraße befahren haben muss. Die Beamten in Sontra ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise zu dem flüchhtigen Verursacher unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

E-Scooter geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte einen E-Scooter im Wert von ca. 750 Euro geklaut. Der grüne Roller der Marke SoFlow hatte das Versicherungskennzeichen 509 PNB. Der Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 19.00 Uhr und 19.20 Uhr in der Nähe einer Gaststätte, wo der Roller im Außenbereich abgestellt war. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Baumarkt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind bei dem Versuch gescheitert, in einen Baumarkt in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen einzubrechen. Zwischen Samstag 20.30 Uhr und Montag 08.15 Uhr hatten die Unbekannten sich Zugang zum Hinterhof des Marktes verschafft und dann versucht ein Türschloss zu knacken, was ihnen aber nicht gelang. Die Täter richteten dadurch Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Wegen versuchten Einbruchs ermittelt jetzt die Kripo in Eschwege. Hinweise unter 05651/925-0.

Auto prallt gegen Baum; Fahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug am Montagnachmittag ein 76-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen davon, der mit seinem Wagen gegen 15.52 Uhr oberhalb der Straße "Wolfshecke" einen Feldweg befuhr. Ohne weitere Fremdeinwirkung geriet der Mann beim Befahren des Feldwegs von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, zu deren Behandlung er ins Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Schaden am Auto wird auf 2500 Euro beziffert.

