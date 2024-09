Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrerin (14) bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 20. September, in Herne sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr beabsichtigte eine 14-Jährige E-Scooter-Fahrerin aus Herne, die Castroper Straße in Höhe der Hausnummer 197 an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Auto, welches aus Richtung Sodinger Straße kommend vom Kreisverkehr auf die Castroper Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Hernerin leichte Verletzungen zu.

Die unbekannte Fahrerin des Pkw hielt an und stieg kurz aus, setzte dann jedoch ihre Fahrt auf der Castroper Straße in Richtung Horsthauser Straße fort, ohne sich um die 14-Jährige und die Unfallaufnahme zu kümmern. Sie wird wie folgt beschrieben: 160 bis 165 cm groß, stämmige Statur, kurze lockige hellbraune Haare, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem hellen Oberteil. Bei dem Auto handelt es sich nach Zeugenangaben um einen blauen Renault Clio mit Wanne-Eickeler Kennzeichen, welches am Heck von Blümchen-Aufklebern umringt sei. Am hinteren Seitenfenster habe sich ein Sonnenschutz befunden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

