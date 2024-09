Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schaden angerichtet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Vehofstraße;

Tatzeit: 31.08.2024, 17.50 Uhr;

Eingeschlagen haben Unbekannte am Samstag in Vreden die Scheibe eines Fensters in einer Garage. Zugleich beschädigten die Täter damit den dahinter stehenden Pkw. Zu der Tat kam es gegen 17.50 Uhr an der Vehofstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell