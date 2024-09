Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Pedelecfahrer verstirbt nach Unfall

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Schermbecker Straße;

Unfallzeit: 30.08.2024, 17.40 Uhr;

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Pedelecfahrer am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld-Erle. Der 93-Jährige hatte gegen 17.40 Uhr den Feldweg Westerholten in Richtung des Ortes befahren. Der Raesfelder wollte die Kreuzung mit der übergeordneten Schermbecker Straße in Richtung der Straße Friedholt überqueren. Dabei kollidierte der Mann mit dem Wagen einer 19-Jährigen: Die Schermbeckerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Schermbecker Straße in Richtung Raesfeld. Der 93-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell