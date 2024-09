Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Kollision weggefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langobardenstraße;

Unfallzeit: 30.08.2024, zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Freitag in Bocholt ein geparktes Auto. Der dabei beschädigte grün lackierte Ford hatte im infrage kommenden Zeitraum zunächst zwischen 12.00 Uhr und 18.45 Uhr an der Langobardenstraße gestanden, im Anschluss war das Auto etwa bis 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Industriestraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell