POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Schermbecker Straße in Raesfeld-Erle

Borken (ots) - Tatort: Borken, Johanniterstraße; Tatzeit: 29.08.2024, zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr; Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag unerlaubt Zutritt in eine Gaststätte in der Borkener Innenstadt. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen, um in das Gebäude an der Johanniterstraße zu gelangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ...

mehr