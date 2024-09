Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Reifen an Pkw zerstochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hansestraße;

Tatzeit: zwischen 29.08.2024, 17.00 Uhr, und 30.08.2024, 06.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken ein geparktes Auto. Der Wagen hatte an der Hansestraße nahe einem Bolzplatz gestanden. Ein Unbekannter zerstach dort einen Reifen des Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell