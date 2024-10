Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.10.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Überholen

Eine 23-Jährige aus der Gemeinde Ringgau und ein 28-Jähriger ukrainischer Staatsangehöriger befuhren gestern Abend, um 22:18 Uhr, die L 3334 zwischen Bischhausen und Waldkappel in entgegengesetzter Richtung. Die 23-Jährige versuchte mit ihrem Pkw in einer langgezogenen Linkskurve vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen und achtete dabei nicht auf den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 28-Jährige versuchte noch mit seinem Transporter auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der 28-Jährige wurde dadurch am Arm verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Im besagten Streckenabschnitt kam es bis zur Abschleppung der Fahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen. Ebenfalls eingesetzt war die örtliche Feuerwehr zur unterstützenden Straßenreinigung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um 18:55 Uhr kollidierte gestern Abend eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt mit einem Waschbär, als sie die Rambacher Straße zwischen Rambach und Weißenborn befuhr. Das Tier wurde nicht mehr aufgefunden; Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Dieseldiebstahl

Heute Morgen wurde gegen 06:00 Uhr festgestellt, dass Unbekannte in der Otto-Blüse-Straße in Weißenborn in der vergangenen Nacht von einem Firmenfahrzeug Dieselkraftstoff gestohlen haben. Aus einem auf dem Fahrzeug aufgebauten Fass wurden ca. 400 Liter abgezapft, weiterhin wurden aus dem Tank des Fahrzeuges weitere 40 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall im Kreisverkehr

Um 11:40 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 34-Jähriger aus der Ukraine mit einer Sattelzugmaschine die B 400 von Unhausen kommend in Richtung Ulfen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der 34-Jährige die Vorfahrt des dort fahrenden Pkws, der von einem 25-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Kontrolle wurde am gestrigen Abend in Herleshausen ein 73-Jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Der Verdacht auf Alkoholkonsum bestätigte sich in einem durchgeführten Test, der mit ca. 1,3 Promille positiv ausfiel. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; der Führerschein sichergestellt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Donnerstag wurde in den Nachmittagsstunden einer 47-Jährigen aus Hessisch Lichtenau die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr in dem Rewe-Markt in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau auf. Das Portmonee befand sich in einem Stoffbeutel, der sich im Einkaufswagen befand. Entwendet wurde neben etwas Bargeld, Bankkarten und persönliche Ausweisdokumente. Schaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einbiegen

Um 10:52 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 62-Jähriger aus Staufenberg mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Steinstraße in Witzenhausen einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Steinstraße fahrenden Pkw, der von einem 60-Jährigen aus Niestetal gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

