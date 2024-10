Polizei Eschwege

POL-ESW: Auf Scheibe geschossen

Eschwege (ots)

Am 22.10.24 kam es in der Innenstadt von Hessisch Lichtenau zu einer Schussabgabe, in deren Folge die Verglasung einer Gaststättenscheibe beschädigt wurde. Gegen 22:37 Uhr hielten sich noch drei Gäste und der Wirt der Gaststätte in der Schulgasse im Bereich des Tresens auf, als sie von der Zersplitterung der Scheibe aufgeschreckt wurden.

Wie sich später bei der Anzeigenaufnahme und im Verlauf der gestrigen Spurensuche herausstelle, wurde offensichtlich von der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schuss abgegeben, der die Verglasung im oberen Bereich durchschlug. Das deformierte Geschoss konnte im hinteren Bereich des Tresens aufgefunden werden. Die anwesenden Personen blieben unverletzt.

Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und sind wie auch die Bestimmung des Kalibers Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei durchgeführt werden. Diese bittet daher um Hinweise, wer an dem Dienstagabend im Umfeld des Tatortes (Schulstraße/ Landgrafenstraße) auffällige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell