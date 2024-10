Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.110.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 21:46 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 19-jähriger Eschweger mit einem VW Transporter in der Bebraer Straße in Eschwege auszuparken. Dabei touchierte er mit dem Transporter einen VW Passat, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Auffahrunfall

Um 12:37 Uhr befuhr gestern Mittag eine 38-Jährige aus Wanfried mit einem Pkw die Lange Straße in Wanfried-Aue in Richtung Niederdünzebach. In Höhe der Hausnummer 2 bremste sie ihr Auto ab, um nach links abzubiegen. Dies bemerkte die nachfolgende 51-Jährige aus Wanfried zu spät und fuhr ungebremst mit ihrem Pkw auf. Das Fahrzeug der 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 01:42 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 50-Jähriger aus Schwarzenbach mit einer Sattelzugmaschine die B 27 in Richtung "Hoheneicher Rondell". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das nicht mehr aufgefunden werden konnte. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Ladendiebstahl

Um 17:40 Uhr wurden gestern in einem Drogeriemarkt in der Eschweger Innenstadt (Stad) zwei Männer beobachtet, wie diese eine Vielzahl von Kosmetikartikeln im Wert von ca. 300 EUR in eine Einkaufstasche verstauten und anschließend den Verkaufsraum verließen - natürlich ohne zu bezahlen. Eine zwischenzeitlich informierte Angestellte des Marktes lief hinter den beiden Männern hinterher und stellte diese zur Rede. Einer der Tatverdächtigen entleerte daraufhin den Einkaufsbeutel auf die Straße und beide flüchteten. Ein weiterer Passant nahm noch die Verfolgung auf, jedoch gelang den beiden Tätern die Flucht. Weitere Zeugen konnten noch sehen, wie diese in einen schwarzen VW Passat mit einem rumänischen Kennzeichen einstiegen. Das Fluchtauto war ebenfalls mit einer männlichen Person besetzt. Hinweise: 05652/9279430.

Einbruch in Lagerhalle

Am gestrigen Abend begaben sich gegen 20:30 Uhr zwei Personen auf das Gelände eines Elektrobetriebes in der Eisenacher Straße in Eschwege. Dort begaben sich die zwei Tatverdächtigen zu einer Lagerhalle, in die vermutlich mittels einer Blechschere eingedrungen wurde. Hierbei wurde die Wand der Lagerhalle großflächig beschädigt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein dürfte. Weiterer Sachschaden entstand an der Tür eines Wohnwagens der auf dem Gelände abgestellt ist. Ein Eindringen in den Wohnwagen gelang jedoch nicht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Von den beiden Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Der erste Täter war bekleidet mit einem dunkelblauen Hoodie, weißen Sneakers mit hellblauer Einfärbung und schwarzem "Fersenbereich". Der zweite Täter trug ein khakifarbenes Hoodie der Marke "Nike", eine schwarze Adidas-Jogginghose "DFB" und ebenfalls weiße Sneaker. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen

Heute Morgen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter in der Schlagdstraße in Wanfried im Baustellenbereich der Werrabrücke gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer verschafft haben. Die Tür des Containers wurde dazu aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein blauer Sack mit Leergut gestohlen. Zudem entstand Sachschaden an der Tür des Containers. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

