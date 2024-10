Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Im Bereich der "Blinden Mühle" auf dem Baustellengelände der BAB 44 wurde über das vergangene Wochenende aus insgesamt vier Baufahrzeugen der Dieselkraftstoff abgezapft. Insgesamt wurden dabei 500 Liter entwendet. Augenscheinlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da sich noch ein Schlauch im Tank eines Radladers befand. Auch wurden noch einige befüllte Kanister aufgefunden, die von den Tätern zurückgelassen wurden. Schaden: 650 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Über das vergangene Wochenende wurde ein Pkw Opel Corsa durch Unbekannte beschädigt.Der Pkw wurde auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Tatort befindet sich entweder in der Straße "Am Stedigsrain" in Eschwege oder "Am Anger" in Grebendorf.Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

