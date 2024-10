Polizei Eschwege

POL-ESW: Widerstand; häusliche Gewalt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Am 20.10.24, gegen 03:00 Uhr, musste die Polizeistreife in Sontra aufgrund vorausgegangener häuslicher Gewalt in der Sontraer Stadtkern einschreiten. Ein 32-Jähriger soll zuvor im Rahmen eines Streits seine Ehefrau geschubst haben, so dass diese gegen die Küchenplatte fiel. Gegenüber der alarmierten Polizeistreife verhielt sich der 32-Jährige ebenfalls aggressiv, worauf eine zweite Funkstreife angefordert wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der 32-Jährige nach den Polizeibeamten zu schlagen. Bei dem Versuch den 32-Jährigen daraufhin festzunehmen wurde eine Polizeibeamtin gegen die Wand geschubst, wodurch diese leicht verletzt wurde. Ein weiterer Beamter erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Aufgrund dieser Situation wurde gegenüber dem 32-Jährigen der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (kurz: DEIG oder umgangssprachlich: Taser) angedroht, worauf dieser seinen Widerstand aufgab und vorläufig festgenommen werden konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben einem ausgesprochenen Annäherungsverbots und einer Wegweisungsverfügung erfolgt noch ein Verfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung sowie ein weiteres Verfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell