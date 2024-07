Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliche Marihuanaschmuggler verhaftet

Bild-Infos

Download

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Dienstag, den 16.07.2024, fuhren um kurz nach 2 Uhr zwei Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu einem abgelegenen Parkplatz in Eppelheim, da es Hinweise auf einen möglichen Einbruchsversuch in eine nahe gelegene Schule gab. Dort fanden sie einen Pkw mit laufendem Motor und einen schlafenden 49-jährigen Mann auf dem Fahrersitz vor. Daneben war ein Transporter geparkt. Als die Beamten jenen genauer in Augenschein nahmen, flüchteten zwei weitere Männer, beide Mitte vierzig, aus dem Laderaum. Während einer der beiden sich widerstandslos festnehmen ließ, floh der andere zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnte auch er vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er allerdings Widerstand und griff die Polizeibeamten an. Dabei wurden letztlich drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Fahrer des Pkws wurde ebenfalls festgenommen.

Es stellte sich heraus, dass in dem Transporter durch den Einbau einer zweiten Wand zwischen Fahrgastzelle und Laderaum ein professionelles Schmuggelversteck eingerichtet worden war. Darin befanden sich rund 55 Kilogramm Marihuana, verpackt in vakuumierte Folienpakete zu je 500 Gramm und einem Kilogramm. Die Droge war mit dem Transporter mutmaßlich aus dem Ausland eingeführt worden. Sie sollte in den Pkw umgeladen, mit diesem zu einem unbekannten Ort im Bundesgebiet weiterbefördert und dort gewinnbringend verkauft werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen die Männer, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Die Tatverdächtigen wurden am 17.07.2024 der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell