POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher nutzten offenstehendes Fenster - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23 Uhr am Mittwoch und kurz nach 7 Uhr am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte die Täterschaft zunächst vom Innenhof auf das Vordach des Hintereingangs. Vor dort aus gelangte sie an ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss. Die Täterschaft verschaffte sich durch das Aufschneiden des dort angebrachten Fliegengitters Zutritt ins Innere des Hauses. Aus dem Wohnzimmer und der Küche wurden Mobiltelefone, Bargeld und Bankkarten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die unbekannte Täterschaft verließ das Wohnobjekt über die Balkontüre, die zum Hinterhof führt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

