POL-PDNR: Kontrolle Jugendschutzgesetz - Testkäufe im Bereich Asbach, Neustadt/Wied, Buchholz

Daaden (ots) - Am Mittwoch, 17.07.2024, stellt die Verkehrssteilnehmerin ihren Opel Merida in der Zeit von 09:10 Uhr bis 10:30 Uhr in der Bergstraße in Daaden ab und geht im Wald spazieren. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt stellt sie einen Schaden am Fahrzeug fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den Opel der Mitteilerin und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen ...

