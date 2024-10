Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.24

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 17:01 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 84-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung "Hoheneicher Rondell". Der Fahrer beabsichtigte sich auf den rechten "Abbiegestreifen" in Richtung Kassel einzuordnen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Wohnungseinbruch

Um 14:50 Uhr mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege feststellen, dass während ihrer kurzen Abwesenheit unbekannte Täter in das Haus eingebrochen waren. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, begaben sich der oder die Täter in das Haus und durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen. Dabei erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld sowie etwas Schmuck. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 08:00 Uhr und 12:25 Uhr befuhr am gestrigen Mittwoch ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug die Wilhelm-Leuschner-Straße in Hessisch Lichtenau. Dabei wurde der Gartenzaun eines dortigen Anwesens angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 11:30 befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen und bremste an der dortigen Ampel seinen Pkw ab. Ein nachfolgender VW Transporter, der von einem 53-Jährigen aus Polen gefahren wurde, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Unfall beim Einparken

Um 19:14 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 48-Jähriger aus Usbekistan mit einem Lkw in der Kasseler Straße in Witzenhausen auf dem Parkplatz einer Papierfabrik einzuparken. Dabei wurde ein dort geparkter Pkw touchiert und im Frontbereich geringfügig beschädigt. Schaden: ca. 500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

