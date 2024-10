Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.10.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Einfahren

Um 15:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 19-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf rückwärts mit einem Pkw aus einer Ausfahrt auf die Straße "Lindenallee" in Bad Sooden-Allendorf. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem auf der Lindenallee fahrenden Pkw, der von einem 22-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1800 EUR.

Wildunfall

Um 06:07 Uhr befuhr gestern Morgen eine 42-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die L 3241 zwischen Abterode und Vockerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das sich anschließend entfernte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200.

Dieseldiebstahl

In der Allendorfer Straße in Niddawitzhausen wurde aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ca. 100 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Die Tat wurde am gestrigen Nachmittag, um 16:45 Uhr festgestellt. Der Schaden wird mit ca. 160 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Ohne Genehmigung geangelt

Um 15:06 Uhr wurden gestern Nachmittag mehrere Personen entlang des Radweges zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen beim Angeln gesehen, ohne die erforderliche Genehmigung vorweisen zu können. Die Männer im Alter zwischen 16 und 28 Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Fische aus der Wehre geangelt. Zwei der Personen sind in Sontra wohnhaft, die anderen sind in anderen Bundesländern gemeldet. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Fischwilderei sowie ein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23.27 Uhr befuhr gestern am späten Sonntagabend ein 31-Jähriger aus Kaufungen mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Sontra kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 23:00 Uhr befuhr am vergangenen Samstagabend ein 27-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Sprinter die Desseler Straße in Hessisch Lichtenau, wo er rückwärts einparken wollte. Dabei touchierte er mit dem Fahrzeug einen geparkten Ford Fiesta, wodurch Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

An einem Baum in der Wickfeldstraße / Ecke Gartenstraße in Witzenhausen wurde durch Unbekannte ein Hakenkreuz mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25.10.24, 21:00 Uhr und dem 26.10.24, 14:00 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

