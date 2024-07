Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Mann mit Spielzeugpistole unterwegs

Pforzheim (ots)

Ein betrunkener Mann wurde am Nachmittag an einer Pforzheimer Bushaltestelle in Polizeigewahrsam genommen, nachdem dieser zuvor eine Waffe in den Händen hielt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete nach 14 Uhr ein aufmerksamer Zeuge einen vermeintlich betrunkenen Mann, der auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße unterwegs war. Kurzzeitig habe dieser eine Waffe in den Händen der Person gesehen. Der Mann lief weiter zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle.

Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenwagen zu der Örtlichkeit, in der Nähe der Einmündung Goethestraße entsandt. Der auf der Bank Sitzende reagierte nicht auf mehrfaches Ansprechen der Polizei, sodass dieser zu Boden gebracht werden musste. Der 41-jährige Mann hatte, wie sich dann feststellen ließ eine Spielzeugpistole in der Hosentasche und wurde zum Polizeirevier verbracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 3 Promille. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Zu einer Bedrohung oder gar Gefährdung Dritter kam es nicht. Der Mann verbleibt zur Ausnüchterung auf dem Revier.

Benjamin Koch, Pressestelle

