POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Frau wird Opfer von Betrügern; Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" ist eine Frau aus dem Raum Waldachtal am Donnerstag zum Opfer gefallen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Geschädigte am Mittwochvormittag gegen 20 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhielt, welcher ihr die Lügengeschichte von einer Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft auftischte. Um den Einbrecher festnehmen zu können, wurde die Frau gebeten, all ihre Wert- und Bargeldbestände in einen Blumentopf neben ihrer Haustüre zu legen. Dieser würde rund um die Uhr von der Polizei beobachtet werden und so könnte man den Einbrecher schnappen.

Als gegen 22:00 Uhr der Sohn der Geschädigten Kenntnis von dem Vorfall erlangte, wurde die Polizei verständigt. Die Gegenstände im geschätzten Wert von mehreren tausend Euro, wurden bereits von Unbekannte aus dem Topf entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere im Raum Waldachtal und Umgebung entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

