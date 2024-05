LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen wurde der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Innenstadt das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte war zunächst in das Wohnhaus gelangt und machte sich im Keller auf Beutezug. Mit brachialer Gewalt öffnete er eine Kellerbox und fand dort ein Mountainbike vor. Er schnappte sich das Zweirad im Wert von 3.300 Euro und flüchtete. Der Besitzer bemerkte den Einbruch Dienstagabend und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen ...

