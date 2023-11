POL-RE: Marl: Kind angefahren - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Datteln: Bei einem Fußballverein am Südring sind 20 Fußbälle gestohlen worden. Der Diebstahl wurde am Montagnachmittag angezeigt, die Tat selbst passierte zwischen Freitagabend und Montagvormittag. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Abstellraum auf und nahmen dann die Fußbälle mit. Dorsten: An der Marienkirche hat es am Sonntagnachmittag offenbar einen ...

mehr