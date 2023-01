POL-EL: Lingen - Verkehrspädagogisches Bühnenstück "Abgefahren - wie krass ist das denn" sensibilisiert und rüttelt junge Fahranfänger auf

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Verkehrspädagogisches Bühnenstück "Abgefahren - wie krass ist das denn" sensibilisiert und rüttelt junge Fahranfänger auf

Lingen

Am Mittwochmorgen war es nach dreijähriger Coronapause wieder so weit. Rund 750 Schülerinnen und Schüler folgten einer Einladung von KHK'in Vieler und PHK'in Dickebohm vom Präventionsteam der Polizei Lingen ins Theater an der Wilhelmshöhe, um sich das Bühnenprogramm zu dem erfolgreichen und erst kürzlich preisgekrönten Präventionsprojekt "Abgefahren - Wie krass ist das denn?" anzuschauen. Elftklässler der Gymnasien sowie ihre Altersgenossen der Berufsschulen werden gezielt zu den Veranstaltungen eingeladen. Das ist eben genau die Zielgruppe, die durch das Präventionsprojekt sensibilisiert werden soll. Dabei handelt es sich zum größten Teil um junge Fahranfänger zwischen 17 und 24 Jahren. Auf der Bühne stehen neben Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder Notfallseelsorgern, auch direkte Unfallbeteiligte oder Angehörige der Verstorbenen und erzählen von ihren Erfahrungen und Gefühlen zu einem persönlich erlebten schweren Verkehrsunfall. Die Schülerinnen und Schüler aus Handrup, Thuine und Lingen wurden mit zwei schweren Verkehrsunfällen mit jeweils tödlichem Ausgang konfrontiert. Vor allem die Berichte von Sabrina sind es, die sich bei den jungen Menschen tief einbrennen. Die damals 18-Jährige hat bei einem Unfall selbst am Steuer gesessen. Der Moment, als plötzlich ein junger Mann die Straße querte und sie trotz Vollbremsung den Aufprall nicht verhindern konnte, veränderte ihr Leben für immer. Der junge Mann überlebte den Unfall nicht. Christopher, der als Ersthelfer nachts auf die Unfallstelle zukam, plädierte an die jungen Zuhörer, wie wichtig es ist, Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig aufzufrischen und vor allen Dingen nicht wegzuschauen, sondern zu helfen. Der zweite Unfall und damit die zweite Schicksalsgeschichte handelt von zwei jungen Männern, die selbst aktive Mitglieder in der freiwilligen Feuerwehr waren. Die Beiden waren auf dem Weg zur Berufsschule als plötzlich das Auto in einer langgezogenen Linkskurve von der nassen Fahrbahn abkam und seitlich gegen einen Baum prallte. Der 18-jährige Fahrer Niklas wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 18-jährige Beifahrer Jannik überlebte den Unfall nicht. Die Mutter des Verstorbenen berichtet auf der Bühne von dem Tag, an dem sich alles änderte. Ein Einsatz, den auch der Ortsbrandmeister so noch nicht erlebt hatte. Auch er schilderte auf der Bühne, wie es ihn erging, als er seine eigenen Kameraden an der Unfallstelle vorfand. Die Originalfotos der Unfälle in Verbindung mit den emotionalen Erlebnisschilderungen der unterschiedlichen Beteiligten, machen das Projekt zu einem prägenden Erlebnis. Bereits kurz nach der Veranstaltung gingen zur Freude der Veranstalter ausschließlich positive Rückmeldungen ein, die noch einmal verdeutlichen, dass das Stück auch dieses Mal in den Köpfen der Jugendlichen einen bleibenden und nachdenklichen Eindruck hinterlassen hat.

