Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schlägerei und Böllerwürfe am Marler Stern

Recklinghausen (ots)

Mit starken Kräften war die Polizei am Dienstagabend (31.10.) am Marler Stern im Einsatz.

Gegen 19:30 Uhr war von mehreren Bürgern eine Schlägerei unter Heranwachsenden am Busbahnhof gemeldet worden. Die Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort. Eine Schlägerei stellten sie dort nicht fest, aber eine größere Menschenansammlung von mehr als 100 Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Viele von ihnen entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Unterstützt von weiteren Polizeikräften - auch ein Hubschrauber war im Einsatz - wurde die Lage am Busbahnhof beruhigt. An mehreren Orten im Umfeld wurden jedoch wiederholt Böller gezündet.

Böller wurden auch wiederholt in Richtung von Streifenwagen und Einsatzkräften geworfen. Verletzt wurde durch Pyrotechnik nach ersten Erkenntnissen niemand.

Von einer Jugendlichen, die Widerstand geleistet hatte, wurden die Personalien festgestellt. Im Anschluss wurde sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

Außerdem fanden Beamte vor Ort in einer Tüte Pyrotechnik sowie zwei Messer. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Einsatzkräfte trafen in Nähe des Berufskollegs (Hagenstraße) eine junge Marlerin (14) an, die leichtverletzt war. Sie sagte, dass man ihr aus einer Gruppe heraus das Handy geraubt und sie gestoßen habe. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus.

Bis 23 Uhr beruhigte sich die Lage. Der ZOB war zwischenzeitlich für Busse der Vestischen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell