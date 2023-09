Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polnisches Pärchen schleust 15 Syrer

Löbau / Zittau (ots)

Ein polnisches Pärchen schleuste am 24. September 2023 gegen 07:50 Uhr mit einem Transporter der Marke Iveco insgesamt 15 Syrer ein.

Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei Ebersbach bekannt, dass ein weißer Transporter in der Nähe der Autobahnauffahrt Weißenberg mehrere Personen abgesetzt hat. Durch eine sofort eingesetzte Streife konnte dieser Transporter dann kurze Zeit später auf der Autobahn in Richtung Dresden fahrend angetroffen werden. Die Polizisten entschlossen sich, dass Fahrzeug auf dem Rastplatz Löbauer Wasser Nord zu kontrollieren.

Fahrer war ein 33-jähriger Pole, Beifahrerin eine 24 -jährige Polin und im Frachtraum saßen 14 Syrer. Der Fahrer gab an, in Weißenberg gehalten zu haben, damit die Männer ihre Notdurft verrichten konnten und nun in Richtung Dresden unterwegs sei. Bei dem Halt wurde ein Migrant vergessen. Diesen griffen Landespolizisten kurze Zeit später in Gebelzig auf.

Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen und die Syrer an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Das polnische Pärchen wird am heutigen Tag einem Richter vorgeführt, welcher über eine Untersuchungshaft entscheidet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell