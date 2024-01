Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Gladbeck: Einbruch und Wohnmobil-Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Auf der Stettiner Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat selbst wurde am Donnerstag festgestellt - und gemeldet. Die unbekannten Täter wollten offenbar zuerst das Schlafzimmerfenster aufhebeln, was aber misslang. Anschließend brachen sie das Badezimmerfenster auf - und stiegen ein. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass am Dienstag (16.01.) verdächtige Personen in der Nähe beobachtet wurden. zwei Männer sollen sich zwischen 10 und 12 Uhr auffällig das Wohnhaus angeschaut haben. Ob die Beiden etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Mitte 30, etwa 1,70 bis 1,80m groß, schlank, dunkle kurze Haare, auffällig "fein" gekleidet (Sakko und Anzughose in dunkler Farbe, dunkle Schuhe). Wer Angaben zu diesen beiden Männern machen kann oder Hinweise hat, der wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gladbeck:

Auf der Bachstraße wurde am Donnerstagabend ein Wohnmobil gestohlen. Der umgebaute roter Citroën Jumper wurde zuletzt gegen 19 Uhr gesehen - zu dieser Zeit stand das Fahrzeug geparkt vor einer Garage, neben einem Wohnhaus. Gegen 22.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Das Wohnmobil hat ein GLA(dbecker)-Kennzeichen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder weiß, wo das Wohnmobil ist, wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell