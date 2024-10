Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: hohe Schadenssummen nach Diebstählen - Baustelle in Holzminden und Fahrzeuge in Bodenwerder betroffen

Holzminden/ Bodenwerder (ots)

Zwischen Freitag (18.10.2024), gegen 13:30 Uhr, und Montag (21.10.2024), gegen 07:10 Uhr, kam es "Im Sieken" in Holzminden zu einem Diebstahl von Baumaschinen mit einer fünfstelligen Schadenssumme.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Container auf einem Baustellengelände und entwendeten aus diesem eine Baumaschine. Eine weitere Maschine, die sich auf dem Gelände der Baustelle befand, wurde ebenfalls gestohlen. Hierbei handelt es sich um eine Rüttelplatte und einen sog. Stampfer. Der Schaden liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein weiterer Diebstahl mit hohem Schaden ereignete sich in der Ernst-Reuter-Straße in Bodenwerder. Zwischen Samstag (19.10.2024) 22:30 Uhr und Sonntag (20.10.2024) gegen 16:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Firmenfahrzeuge, in welchem sich hochwertiges Werkzeug befand. Der Schaden beläuft sich auch hier auf einen niedrigen fünfstelligen Wert.

Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

