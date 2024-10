Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegales Kraftfahrzeugrennen - wichtiger Zeuge gesucht!

Hameln (ots)

Am Samstag (19.10.2024) kam es gegen 00:30 Uhr in Hameln zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Einsatzkräfte der Polizei Hameln bemerkten vier Fahrzeuge, die im Bereich der Thiewallbrücke/ B83 ihre Autos stark beschleunigten. Dabei fuhren sie in Richtung Pyrmonter Straße und wechselten dabei mehrmals die Fahrstreifen. Die Polizisten nahmen daraufhin unter Nutzung des Blaulichts und Martinhorns die Verfolgung auf, wobei sie feststellten, dass die Pkw mittlerweile eine Geschwindigkeit von über 100 km/h fuhren. An der Spitze wurden durch die sich entfernenden Fahrzeuge sogar Geschwindigkeiten von über 160 km/h erreicht.

Im Kreuzungsbereich Wangelister Straße/ Wertheimer Straße, umfuhr ein flüchtender Seat einen unbeteiligten Pkw und fuhr anschließend über eine rot zeigende Ampel in Richtung eines dortigen Wohngebietes. Durch einen glücklichen Zufall ist es hierbei zu keinen Schäden gekommen.

Im Kattenwinkel konnte der Seat durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. In der näheren Umgebung wurden zwei junge Männer festgestellt werden, die dem Seat zugeordnet werden konnten. Bei einem handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Hameln, welcher sich auch als Fahrzeugführer verantworten muss. Der Führerschein des 19-Jährigen, welcher sich noch in der Probezeit befindet, sowie sein Handy wurden sichergestellt. Ebenso wurde der Pkw des jungen Mannes beschlagnahmt. Hinweise auf eine Beeinflussung des 19-Jährigen durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu den weiteren beteiligten Fahrzeugen oder der Identität der Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden. Insbesondere wird der Zeuge oder die Zeugin gesucht, die von dem Seat geschnitten wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell