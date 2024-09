POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Durch einen Auffahrunfall in Ganderkesee wurden am Mittwoch, 25. September 2024, gegen 16:50 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Mercedes die Grüppenbührener Straße in Richtung Ortskern ...

