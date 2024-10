Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.10.24

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 08:33 Uhr befuhren heute Morgen ein 37-Jähriger aus Weißenborn und ein 41-Jähriger aus Mühlhausen mit ihren Pkws die Mittelgasse in Weißenborn in entgegengesetzter Richtung. Dabei touchierten sich beide Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Pflegeheim

Zwischen dem 29.10.24, 14:30 Uhr und dem 30.10.24, 07:50 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Alten- und Pflegeheim in der Herderstraße in Hessisch Lichtenau ein. Der oder die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und suchten einen Büroraum auf. Auch dort wurde ein verschlossener Schrank aufgehebelt und aus einem Wertgelass das Bargeld entwendet. Weiterhin drangen der oder die Täter in ein zweites Büro gewaltsam ein, aus dem nach ersten Inaugenscheinnahme nichts entwendet wurde. Gesamtschaden: ca. 3000 EUR. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:39 Uhr befuhr heute Morgen ein 21-Jähriger aus Großalmerode mit einem Pkw die B 451 von Trubenhausen kommend in Richtung Hundelshausen. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeuges ins Schleudern und dadurch zunächst nach rechts auf die Bankette. In der Folge schleuderte das Auto dann quer über die Straße, wo es dann im linken Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Körperverletzung; Beleidigung

Um 20:28 Uhr wurde am gestrigen Abend die Polizei Witzenhausen über eine Schlägerei am Busbahnhof in der Straße "Hinter den Teichhöfen" alarmiert. Am Ereignisort wurden ein 35-Jähriger und ein 37-Jähriger, beide aus Witzenhausen, angetroffen. Nach ersten Ermittlungen war der 37-Jährige zu Fuß im Bereich des Busbahnhofs unterwegs. Ihm kam der 35-Jährige zunächst entgegen. Dieser drehte dann um und folgte dem 37-Jährigen. Als dieser sich dann umdrehte schlug der 35-Jährige ohne Vorwarnung mit den Fäusten in Richtung des 37-Jährigen, der den Angriff abwehren und den Angreifer überwältigen konnte. Der 35-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht. Durch die Polizeibeamten wurde der 35-Jährige zur Dienststelle sistiert, dabei kam es zu mehreren Beleidigungen gegenüber den Beamten, so dass auch diesbezüglich eine Strafanzeige erstattet wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille bei dem vorläufig Festgenommenen, der anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

