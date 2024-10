Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

32.000 EUR Sachschaden; zwei Leichtverletzte

Um 19:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die B 249 in Richtung Eschwege. Kurz nach dem Ortsausgang von Schwebda beschleunigte der Fahrer den Pkw und drohte dabei auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abzukommen. Beim Gegenlenken geriet er jedoch mit dem Auto ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde noch ein Verkehrsschild beschädigt. Bei dem Pkw wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt, so dass wirtschaftlicher Totalschaden anzunehmen ist. Der Fahrer sowie ein 20-Jähriger Mitfahrer aus Wanfried wurden durch den Unfall leicht verletzt.

10.000 EUR Sachschaden

Um 11:36 befuhr gestern Vormittag eine 67-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Zu dieser Zeit beabsichtigte eine 51-Jährige aus der Gemeinde Meinhard vom Parkplatz des Aldi-Marktes auf den gegenüber liegenden Parkplatz des Logo-Getränkemarktes zu fahren. Hinsichtlich des Unfallhergangs gibt es unterschiedliche Angaben der Unfallbeteiligten. Während die 67-Jährige den Pkw überholen wollte, da dieser - nach ihren Angaben - am rechten Fahrbahnrand stand, gab die 51-Jährige an sich zum Linksabbiegen eingeordnet und geblinkt zu haben. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Unfallflucht; 12-Jähriger über Fuß gefahren

Gegen 13:20 Uhr ging in der gestrigen Mittagszeit eine 12-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu Fuß die Straße "Schützengraben" in Richtung Niederhoner Straße in Eschwege und beabsichtigte die dortige Fußgängerfurt in Richtung Stadtbahnhof zu überqueren. Zu dieser Zeit fuhr ein gelber Pkw (Kleinwagen) von der Niederhoner Straße kommend den "Schützengraben" in Richtung "Am Himmelreich". In Höhe der Fußgängerfurt soll die Fahrerin die Geschwindigkeit so verringert haben, dass die 12-Jährige annahm, dass das Auto anhalten würde. Daraufhin betrat sie die Fahrbahn. Gleichzeit beschleunigte die Fahrerin ihr Fahrzeug und fuhr dadurch über den linken Schuh des Kindes, welches dadurch leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des gelben Pkws fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ca. 20 - 30 Jahre alte Frau handeln, die eine Brille trug.

Unfallflucht

Um 10:35 Uhr musste gestern Morgen der Halter eines Pkw Mercedes feststellen, dass sein Auto angefahren wurde und der Verursacher flüchtig ist. Der Mercedes war zur Unfallzeit in der Oderstraße in Eschwege geparkt und vermutlich beim Vorbeifahren angefahren, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise: 05651/9250

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell