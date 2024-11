Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.11.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:08 Uhr beabsichtigte am gestrigen Sonntagnachmittag eine 67-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf am Nikolaiplatz in Eschwege mit ihrem Auto einzuparken. Dabei touchierte sie einen dort geparkten Pkw Fiat, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Auf dem Parkplatzgelände "Werdchen" touchierte gestern Nachmittag, um 15:00 Uhr, ein 62-Jähriger aus Eschwege beim Ausparken einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 53-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In Höhe der Ortschaft Kleinvach kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 17:30 Uhr, ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Wabern, der auf der L 3459 zwischen Waldkappel und Kirchhosbach unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Kabel

Zwischen dem 02.03.24, 17:30 Uhr und dem 03.11.24, 09:00 Uhr haben unbekannte Täter das Kabel eines Verkaufsstandes (Crêpe-Stand), der gegenüber der Stadthalle aufgebaut war, durchtrennt. Insgesamt wurden 24 Meter "Quadratkabel" entwendet. Der Gesamtschauen wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250

Diebstahl eines PC

Zwischen dem 02.11.24, 10:00 Uhr und dem 03.11.24, 22:00 Uhr wurde ein PC "Asus GT 502" aus einem nicht verschlossenem Zimmer der Studenten-Pension "Haus Breul" am "Rhenanusplatz" in Bad Sooden-Allendorf durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden wird mit ca. 3.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Bedrohung, Beleidigung

Am gestiegen Vormittag wurden durch den Jagdausübungsberechtigten im Gemeindewald Frankenhain zwei Personen festgestellt, die mit ihren Crossrädern unberechtigt im Waldgelände umherfuhren. Der Revierpächter konnten die beiden Fahrer anhalten, um sie auf ihr unzulässiges Verhalten hinzuweisen. Daraufhin wurde er von einer der Personen beschimpft und beleidigt. Zudem wurde ihm Schläge angedroht.Beide fuhren anschließend mit ihrem Krädern, an denen keine Kennzeichen angebracht waren, davon. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Um 14:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 72-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die L 3423 von Nesselröden kommend in Richtung Holzhausen. Ihm entgegen kam zu dieser Zeit ein 31-Jähriger aus Herleshausen, der mit einem Fahrrad unterwegs war. In der Gemarkung von Nesselröden kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer schwer verletzt (Fraktur) und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell