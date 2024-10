Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Nach strategischen Fahndungsmaßnahmen zieht die Polizei eine positive Bilanz

Wuppertal (ots)

Mit strategischen Fahndungsmaßnahmen ist die Polizei Wuppertal im Zeitraum vom 08.10.2024 bis 22.10.2024 intensiv und gezielt gegen Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität in den Innenstadtbereichen von Wuppertal und Solingen vorgegangen.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Im Zuge der polizeilichen Kontrollen wurden in Solingen und Wuppertal insgesamt ca. 1.000 Personen überprüft. 29 Strafanzeigen (18 Fälle in Wuppertal, 11 Fälle in Solingen) mussten insbesondere infolge von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz oder verkehrsrechtliche Vorschriften gefertigt werden. Es wurden 10 Messer (8 x Wuppertal, 2 x Solingen), sichergestellt bzw. beschlagnahmt, zudem wurden in Wuppertal ein Schlagring und ein Kubotan (Nahkampf-Stichwaffe) aus dem Verkehr gezogen. In 9 Fällen konnten bestehende Haftbefehle vollstreckt werden (5 x Wuppertal, 4 x Solingen).

In den vergangenen Monaten waren die Zahlen im Bereich der Straßenkriminalität im Bergischen Städtedreieck gestiegen. "Gewalttaten in der Öffentlichkeit, bei denen Messer eingesetzt werden, führen zu schwersten Verletzungen und beeinträchtigen auch erheblich das Sicherheitsgefühl aller Bürger. Wir werden auch weiterhin verstärkt Personenkontrollen und im Verdachtsfall Durchsuchungen in unseren Städten durchführen. Finden wir Messer werden gemäß des Waffengesetzes umgehend Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet" sagt Polizeipräsident Markus Röhrl.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell